به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حبیب عفری‌مفرد با اشاره به اجرای طرح‌های عمرانی، آبرسانی، راه‌سازی، توسعه فضاهای آموزشی و ورزشی در شادگان و آسفالت ۱۷۰ خیابان این شهرستان در حوزه بهسازی معابر شهری، بیان داشت: به منظور بهبود وضعیت خبابان‌ها و معابر و ارتقای خدمات شهری عملیات زیرسازی و آسفالت در مناطق بافت فرسوده در محلات مشمولی، چومه سیدعلوان، سعدی، عبودی و جهان‌آرا (آخر آسفالت) در حال اجرا است.

وی از برنامه‌ریزی‌های لازم برای اجرای مرحله دوم این طرح خبر داد و افزود: هدف‌گذاری برای اجرای فاز دوم این طرح به منظور بهسازی ۱۲۰ خیابان دیگر در حال انجام است.

عفری‌مفرد به اجرای طرح بهسازی و تکمیل محور دارخوین به شادگان به طول ۱۷ کیلومتر اشاره کرد و ادامه داد: دولت نگاه ویژه برای اجرای طرح‌های عمرانی و خدماتی در شادگان دارد.

سرپرست فرمانداری شهرستان شادگان با اشاره به اقدامات انجام ‌شده در حوزه آب‌رسانی ، اظهار داشت: طرح‌های مختلفی برای بهبود وضعیت تامین آب در مناطق شهری و روستایی شهرستان در دست اجراست در همین راستا، عملیات اجرایی بخشی از مسیرهای آب‌رسانی از نیز در حال پیگیری است و پیمانکار بخش‌هایی از این طرح‌ها مشخص شده و عملیات اجرایی آن‌ها ادامه دارد.

وی همچنین از اجرای طرح‌های توسعه مخازن ذخیره آب خبر داد و گفت: مخزن ۲ هزار لیتری در حال بهره‌برداری است و احداث مخزن ۶ هزار لیتری نیز در دستور کار قرار دارد که امیدواریم در آینده نزدیک به بهره‌برداری برسد.

عفری‌مفرد با اشاره به وضعیت فضاهای آموزشی شهرستان اظهار کرد: اقدامات مختلفی برای بهبود شرایط مدارس و ارتقای زیرساخت‌های آموزشی انجام شده و موضوع نوسازی و تجهیز مدارس نیز با جدیت در حال پیگیری است.

وی به توسعه زیرساخت‌های ورزشی شهرستان شادگان اشاره کرد و گفت: احداث زمین فوتبال با چمن مصنوعی در مجموعه پتروشیمی، اجرای طرح‌های ورزشی و بهسازی مجموعه ورزشی تختی از جمله اقدامات انجام‌شده و در دست اجرای این شهرستان است.

سرپرست فرمانداری شادگان همچنین از اجرای طرح‌های جدید ورزشی، احداث و تکمیل فضاهای ورزشی و پیگیری طرح استخر شهرستان خبر داد و بر ضرورت توسعه امکانات ورزشی برای جوانان و ورزشکاران شادگان تاکید کرد.

وی گفت: تلاش مجموعه مدیریتی شهرستان، تسریع در تکمیل و بهره‌برداری از طرح هایی است که نقش موثری در ارتقای کیفیت زندگی مردم و توسعه زیرساخت‌های شادگان دارند.

شادگان در فاصله حدود ۷۰ کیلومتری اهواز، مرکز استان خوزستان، واقع شده است و تالاب بین‌المللی شادگان از مهم‌ترین زیست‌بوم‌های طبیعی و جاذبه‌های گردشگری جنوب کشور به شمار می‌رود.

شهرستان شادگان از قطب‌های تولید خرما در استان خوزستان است و نخلستان‌های گسترده این منطقه سهم مهمی در تولید محصولات باغی استان دارند.