رئیس پلیس آگاهی مازندران، از انهدام یک شبکه سازمان‌یافته جعل و کلاهبرداری و دستگیری ۸ عضو آن شامل ۶ مرد و ۲ زن توسط کارآگاهان اداره عملیات ویژه پلیس آگاهی استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، رئیس پلیس آگاهی مازندران، از انهدام یک شبکه سازمان‌یافته جعل و کلاهبرداری و دستگیری ۸ عضو آن شامل ۶ مرد و ۲ زن توسط کارآگاهان اداره عملیات ویژه پلیس آگاهی استان خبر داد.

سرهنگ خورشاد در تشریح جزئیات این پرونده اظهار داشت: اعضای این شبکه با تقسیم وظایف حساب‌شده و به‌صورت زنجیره‌ای فعالیت می‌کردند؛ به‌طوری‌که یک نفر مسئول شناسایی سوژه‌ها در داخل و خارج از کشور، عضو دیگر متخصص جعل هویت و اوراق قضایی و فرد سوم مأمور مراجعه به بانک‌های استان با مدارک جعلی و اجرای عملیات کلاهبرداری بود. سایر اعضا نیز در پشتیبانی، هماهنگی و هدایت این زنجیره نقش داشتند.

وی افزود: اعضای این باند با سوءاستفاده از هویت جعلی و جعل اسناد و اوراق قضایی، موفق شده بودند در بانک‌های استان مازندران مبلغ ۲۲ میلیارد تومان معادل ۲۲۰ میلیارد ریال کلاهبرداری کنند.

رئیس پلیس آگاهی استان ادامه داد: در جریان عملیات دستگیری اعضای شبکه توسط کارآگاهان اداره عملیات ویژه، مستنداتی کشف شد که نشان می‌داد متهمان اسناد جعلی برای وصول ۴۰ میلیارد تومان معادل ۴۰۰ میلیارد ریال دیگر نیز آماده کرده بودند؛ نقشه‌ای که با هوشیاری و اقدام به‌موقع پلیس پیش از اجرا ناکام ماند.