تیم فولاد سیرجان ایرانیان با پیروزی سه بر صفر مقابل تلوگو بلک هاوکس هند، به دیدار نهایی لیگ والیبال مردان آسیای مرکزی ۲۰۲۶ صعود کرد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مرحله نیمه‌نهایی رقابت‌های والیبال لیگ مردان آسیای مرکزی امروز (شنبه ۳۰ آبان) در شهر بوبانشور هند پیگیری شد و تیم فولاد سیرجان ایرانیان از ساعت ۱۴ به مصاف تلوگو بلک هاوکس رفت.

شاگردان بهروز عطایی در این دیدار با نتیجه سه بر صفر حریف خود را شکست دادند و با کسب این پیروزی راهی دیدار نهایی شدند. فولاد سیرجان در سه ست متوالی و با امتیاز‌های ۲۵ بر ۱۹، ۲۵ بر ۱۸ و ۲۵ بر ۲۱ به برتری رسید.

دیدار نهایی این رقابت‌ها فردا (یکشنبه یکم آذرماه) از ساعت ۱۴ برگزار می‌شود و فولاد سیرجان ایرانیان برای کسب عنوان قهرمانی به مصاف برنده دیدار ژتیسو قزاقستان و تورپیدوز بنگلور هند خواهد رفت. همچنین دیدار رده‌بندی این مسابقات ساعت ۱۱ فردا برگزار می‌شود.

فولاد سیرجان در مرحله مقدماتی این رقابت‌ها نیز دو پیروزی برابر تلوگو بلک هاوکس هند و ژتیسو قزاقستان به دست آورد و مقابل تورپیدوز بنگلور شکست خورد.

علی رمضانی، اشکان حق‌دوست، علی حاجی‌پور، ابوالفضل پاشا امیری، امین خواجه‌خلیلی، اسماعیل مسافر، سینا نیکپور، عرفان جلالی‌نژاد، محمد ولی‌زاده، امیرحسین توخته، علی شفیعی، رضا محمودآبادی، مهران توانا و رسول شهسواری بازیکنان فولاد سیرجان در این رقابت‌ها هستند.