به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ، کتابخانه روستای حشمتیه در شهرستان آباده با بیش از ۱۲ هزار جلد کتاب و ۳۰۰ عضو فعال دایر است و نیمی از اعضای آن را کودکان و نوجوانان تشکیل می‌دهند و برنامه‌های متنوع فرهنگی و آموزشی به صورت مستمر در آن برگزار می‌شود.

نشست‌های کتاب‌خوانی و معرفی کتاب ویژه بانوان خانه‌دار، فرصتی برای ترویج فرهنگ مطالعه و تبادل تجربه میان بانوان روستا است و در کنار آن کلاس‌های هنری با هدف پرورش استعداد‌ها و ایجاد فضایی پویا و خلاق در این مکان برگزار می‌شود.

همچنین کودکان و نوجوانان در این کتابخانه با شرکت در کلاس‌های نقاشی، اوریگامی، شعرخوانی و قصه‌گویی فرصتی برای شکوفایی استعداد‌های خود به دست می‌آورند.

شهرستان آباده در شمال فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.