شبکه قرآن و معارف سیما هم‌زمان با هفته بسیج، با پخش مجموعه‌ای از مستند‌های حماسی و تاریخی، جلوه‌هایی از ایمان، ایثار و رشادت شهیدان و رزمندگان دوران دفاع مقدس را به تصویر می‌کشد و مخاطبان را با ناگفته‌هایی از زندگی و مجاهدت مردان حماسه‌آفرین این سرزمین همراه می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سخنرانی رهبر شهید در جمع بسیجیان در سال ۱۴۰۳ جمعه ۲۹ آبان و تکرار آن جمعه بعد ۶ آذر ساعت ۸:۴۵ صبح بر روی آنتن شبکه قرآن ومعارف سیما قرار می‌گیرد.

مجموعه «نیمه پنهان ماه» از شنبه ۳۰ آبان هر روز ساعت ۱۹:۱۰ عصر، در گفت‌و‌گو با همسران شهدا، به بازخوانی ابعاد کمتر شنیده‌ شده زندگی فردی و اجتماعی شهیدان و تبیین منش و سیره آنان می‌پردازد.

این مجموعه به کارگردانی «یاسر انتظامی» و تهیه‌کنندگی «امیر بنان» تولید شده است.

مجموعه مستند «روایت فتح» نیز از شنبه ۳۰ آبان هر روز ساعت ۲۰:۰۵ شب، یادآور حماسه‌ها و دلاورمردی‌های رزمندگان اسلام در هشت سال دفاع مقدس خواهد بود.

مستند کوتاه «نگاتیو» مروری بر فعالیت‌های جهادی و تاثیرگذار بسیجیان ایران اسلامی در هشت سال دفاع مقدس هم هر روز ساعت ۱۰:۴۵ مهمان خانه بینندگان خواهد بود.

همچنین مستند «یک قبضه آرپی‌جی» به تهیه‌کنندگی و کارگردانی «محمدرضا عبدالحمیدی» روز چهارشنبه ۴ آذر ساعت ۰۰:۰۵ بامداد، با بازخوانی عملیات نصر، نخستین عملیات کلاسیک رزمندگان ایران اسلامی علیه ارتش بعث عراق، روایتی از شجاعت و ایستادگی رزمندگان در دوران دفاع مقدس ارائه می‌کند.

مستند «تجربه ماندگار» به تهیه‌کنندگی و کارگردانی «یاسر انتظامی» نیز روز پنجشنبه ۵ آذر ساعت ۰۰:۰۵ بامداد، با روایت شفاهی شکل‌گیری گروه مستند «روایت فتح» و گفت‌و‌گو با عوامل و دست‌اندرکاران آن، تاریخچه و روند تولید آثار این گروه از سال ۱۳۵۸ تاکنون را مرور می‌کند؛ مجموعه‌ای که پژوهش و تولید آن سه سال و نیم به طول انجامیده است.

مستند «در لباس سربازی» هم روز‌های پنجشنبه و جمعه، ساعت ۱۲:۲۰ ظهر، روایتی ویژه از حضور رهبر شهید انقلاب اسلامی در جبهه‌ها از نخستین روز‌های جنگ تحمیلی تا ترور ایشان در تیرماه سال ۱۳۶۰ را پیش روی مخاطبان قرار می‌دهد.

این اثر با بهره‌گیری از تصاویر، اسناد و خاطرات شفاهی شهید حضرت آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای، بخش‌هایی منتشرنشده از آن دوران را بازگو می‌کند.

در تقویم رسمی جمهوری اسلامی ایران از ۲۹ آبان تا ۵ آذر به عنوان هفته بسیج نام‌گذاری شده است.