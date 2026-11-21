به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ شهردار شاهین شهر گفت: مراسم درختکاری مراسم در بوستان چهار هکتاری فرشتگان میناب با حضور دانش‌آموزان دختر و پسر برگزار شد.

ابریشمی راد افزود: در این مراسم ۱۶۸ نهال از نوع سرو به یاد شهدای میناب با هدف ترویج فرهنگ محیط‌زیست و بزرگداشت یاد شهدا کاشته شد که از میان این نهال‌ها، ۱۲۰ عدد به یادشهدای دانش‌آموز و بقیه به یاد دیگر شهدای این منطقه کاشته شد.

شهردار شاهین شهر افزود: در این مراسم به یاد شهید کودک دوران جنگ رمضان در شاهین شهر نیز نهالی کاشته شد تا یاد آن قهرمان جوان در دل طبیعت زنده بماند.

در این مراسم علاوه بر کاشت نهال از تابلوی نمادین فرشتگان میناب و سرو بزرگ نماد رهبری و پیشوا نیز در کنار یادبود عزیزان شهید رونمایی شد.

این مراسم با هدف افزایش فضای سبز شهری و ایجاد پیوند میان نسل جوان و ارزش‌های انسانی و حماسی، با مشارکت فعال دانش‌آموزان برگزار شد.