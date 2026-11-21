برداشت طلای سرخ از مزارع استان مرکزی به روز‌های پایانی رسیده و پیش‌بینی می‌شود امسال ۲ هزار و ۸۰۰ کیلوگرم زعفران برداشت شود.

با توجه به استقبال کشاورزان از کشت گیاهان کم‌آب‌بر

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ برداشت زعفران از مزارع استان مرکزی به روز‌های پایانی رسیده و پیش‌بینی می‌شود امسال ۲ هزار و ۸۰۰ کیلوگرم محصول برداشت شود.

در سال‌های اخیر، با توجه به خشکسالی و نیاز آبی کم زعفران، کشت این گیاه ارزشمند مورد استقبال کشاورزان قرار گرفته است.

میانگین برداشت زعفران در استان مرکزی حدود ۴ و نیم کیلوگرم در هر هکتار است و توسعه کشت این محصول کم‌آب‌بر می‌تواند در شرایط کمبود منابع آبی، به تغییر الگوی کشت و افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی کمک کند.