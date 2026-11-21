رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای شهرستان بوکان از اجرای عملیات تسطیح و رگلاژ ۵ کیلومتر از جاده روستایی بوغداداغی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، سهیل خسروی با اشاره به اجرای این عملیات به صورت امانی توسط امکانات و‌نیروی انسانی این اداره اظهار کرد: با هدف بهبود وضعیت راه دسترسی روستایی و تسهیل تردد اهالی، عملیات تسطیح و رگلاژ محور روستایی بوغداداغی به طول ۵ کیلومتر توسط راهداران شهرستان بوکان و با استفاده از ماشین‌آلات راهداری انجام شد.

وی افزود: در این عملیات، ناهمواری‌های سطح مسیر اصلاح و بستر راه ساماندهی شد تا شرایط مناسب‌تری برای تردد وسایل نقلیه و دسترسی ایمن‌تر ساکنان روستا فراهم شود.

خسروی با تأکید بر تداوم اقدامات راهداری در محور‌های روستایی شهرستان بوکان گفت: نگهداری مستمر و بهسازی راه‌های روستایی، یکی از اولویت‌های اصلی راهداری است و تلاش می‌کنیم با بهره‌گیری از ظرفیت نیرو‌های راهدار و ماشین‌آلات موجود، وضعیت راه‌های روستایی را بهبود بخشیده و زمینه تردد ایمن و روان اهالی را فراهم کنیم.