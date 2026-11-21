سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان رامشیر استان خوزستان از آغاز عملیات لایروبی زهکش‌های درجه ۳ با هدف افزایش آمادگی در برابر بارندگی‌های شدید و پیشگیری از آب‌گرفتگی اراضی کشاورزی و تخلیه زه آب و جلوگیری از شوری این اراضی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، هادی عرفانی اصل اظهار داشت: جلوگیری از هدر رفت منابع آبی، تسهیل در خدمات رسانی به کشاورزان و بهبود شرایط انتقال زه آب‌های ناشی از اراضی کشاورزی و کنترل روان آب‌های سطحی در کلیه زهکش‌ها اراضی کشاورزی آمادگی برای مقابله با پیامد‌های احتمالی بارندگی‌های شدید، به‌ویژه در شرایط پیش‌بینی‌شده مرتبط با پدیده ال‌نینو. از مهمترین اهداف و فعالیت‌های این مدیریت عنوان کرد.

وی با تاکید بر اینکه زهکش‌های این منطقه علاوه بر انتقال زه آب زمین‌های کشاورزی، عموماً به عنوان مسیل نیز عمل می‌کنند افزود: هدف از انجام این عملیات زیر بنایی در اراضی کشاورزی تخلیه زه آب و جلوگیری از شوری این اراضی است که موجب افزایش کمی و کیفی محصولات کشاورزی می‌شود.

عرفانی اصل یکی دیگر از اهداف لایروبی زهکش‌ها موجب تامین ظرفیت کانال‌ها و افزایش سرعت و کارایی و کاهش تلفات آب و تسهیل در خدمات رسانی به کشاورزان می‌شود اعلام و تصریح کرد: همه ساله بدلیل عوامل طبیعی و زیست محیطی و برخی عوامل غیر اصولی انسانی و همچنین رویش نی و علف و انباشته شدن رسوبات در داخل کانال‌ها و زهکش‌ها که باعث کاهش راندمان و بهره برداری از شبکه آبیاری می‌شود، لایروبی زهکش‌ها ضروری است

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان رامشیر می‌گوید: این عملیات با دو دستگاه بیل مکانیکی در ساحل راست شهرستان رامشیر آغاز شدو پیش‌بینی می‌شود این عملیات بیش از ۳۵ کیلومتر از زهکش‌های داخل و بیرون شبکه لایروبی شوند.