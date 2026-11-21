به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم فوتبال پرسپولیس امروز در دیداری تدارکاتی به مصاف تیم بزرگسالان کیا رفت و در پایان با ۷ گل به برتری رسید.

محمدرضا میرشفیعیان، ایگور سرگیف (۳ گل)، امیرحسین محمودی، محمدحسین صادقی و یاسین سلمانی گلزنان پرسپولیس در این بازی بودند. بازیکنانی که در ترکیب اصلی دیدار دیشب مقابل پیکان حضور داشتند پیش از آغاز بازی ریکاوری کردند.

پرسپولیس شب گذشته موفق شد با ۳ گل از سد پیکان در هفته سیزدهم لیگ برتر عبور کند و با ۲۶ امتیاز موقتا در رتبه نخست جدول قرار بگیرد.