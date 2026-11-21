به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان خوانسار گفت: برگزاری مسابقات ورزشی گل کوچک، تیراندازی، مسابقات بومی محلی، مسابقات ورزشی مادر و دختری از جمله برنامه‌های ورزشی هفته بسیج در این شهرستان است.

سرهنگ روح اله اکبری اضافه کرد: برگزاری حلقه‌های صالحین، برنامه هر پایگاه یک حلقه صالحین، برگزاری غرفه‌های فرهنگی در میدان امام شهرستان، تهیه و توزیع بسته‌های معیشتی، اجرای پویش نذر خون و ویزیت رایگان پزشک عمومی از دیگر برنامه‌های این هفته در خوانسار است.

وی افزود: همچنین در این هفته مرحله جدید قرارگاه‌های محله محور حکمرانی اسلامی و هیئت مذهبی گردان کوثر افتتاح و بازارچه اقتصاد مقاومتی نیز راه اندازی می‌شود.