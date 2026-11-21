برگزاری نشست سران چین، آمریکا و روسیه در شنژن، نگرانی‌هایی را برای ژاپن و احتمال تداوم نشست‌های ۳ جانبه بین این ۳ کشور در برداشته است.

نگرانی ژاپن از احتمال تداوم نشست‌های سه‌جانبه چین، آمریکا و روسیه

نگرانی ژاپن از احتمال تداوم نشست‌های سه‌جانبه چین، آمریکا و روسیه

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ از پکن، برگزاری نشست بی‌سابقه سران چین، آمریکا و روسیه در شنژن، نگرانی‌هایی را در محافل سیاسی ژاپن درباره احتمال تبدیل شدن این چارچوب سه‌جانبه به سازوکاری مستمر برای رایزنی میان قدرت‌های بزرگ جهان برانگیخته است.

خبرگزاری ژاپنی جیجی در گزارشی اعلام کرد: مقام‌های ژاپنی نگران هستند نشست سه‌جانبه شی جین‌پینگ، دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین به یک چارچوب منظم و تکرار شونده برای گفت‌و‌گو میان سه قدرت بزرگ تبدیل شود.

بر اساس این گزارش، سانائه تاکایچی، نخست‌وزیر ژاپن، پس از برگزاری این نشست با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، به صورت تلفنی گفت‌و‌گو کرد و بر تداوم همکاری نزدیک توکیو و واشنگتن تأکید کرد.

مینورو کیهارا، دبیر کابینه ژاپن نیز در یک نشست خبری اعلام کرد توکیو برای حفظ و تقویت نظم بین‌المللی آزاد و باز، ارتباط نزدیک خود را با متحدان و کشور‌های همسو ادامه خواهد داد.

جیجی به نقل از یک مقام دولت ژاپن گزارش داد که توکیو از اینکه در نشست سه‌جانبه تصمیم مهمی اتخاذ نشده، ابراز آسودگی کرده است؛ با این حال، نگرانی درباره تداوم چنین نشست‌هایی همچنان وجود دارد.

در این گزارش همچنین به اختلاف دیدگاه ژاپن و آمریکا درباره دیوان کیفری بین‌المللی اشاره شده است.

سه رهبر در بیانیه مشترک نشست بر ضرورت جلوگیری از سوءاستفاده نهاد‌های قضایی بین‌المللی از اختیارات خود تأکید کرده بودند؛ موضعی که با دیدگاه ژاپن درباره حمایت از دیوان کیفری بین‌المللی تفاوت دارد.