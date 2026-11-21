برنامه «شما و سیما» امروز و فردا با پلاتو و گزارش‌هایی از پشت صحنه برنامه‌های تلویزیونی «دل‌آوا» و «صبحانه ایرانی» روی آنتن شبکه‌های یک و نسیم می‌رود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، برنامه «شما و سیما» امروز، شنبه ۳۰ آبان، حوالی ساعت ۱۶:۳۰ از شبکه یک سیما پخش می‌شود و فردا، یکشنبه ۱ آذر، حوالی ساعت ۱۳:۳۰ روی آنتن شبکه نسیم خواهد رفت.

در این برنامه، پس از پلاتوی ابتدایی، گزارشی از پشت صحنه برنامه «دل‌آوا» پخش می‌شود و در ادامه، گزارش دیگری از پشت صحنه برنامه «صبحانه ایرانی» برای مخاطبان ارائه خواهد شد.

«شما و سیما» در مدت زمان ۴۰ دقیقه، با نگاهی به روند تولید و فضای پشت صحنه این دو برنامه تلویزیونی، بخش‌هایی از مراحل تولید و عوامل سازنده آنها را به تصویر می‌کشد.