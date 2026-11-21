وزیر راه و شهرسازی از برنامه‌ریزی برای تسهیل تردد روستاییان و کاهش مشکلات ناشی از یک طرفه شدن مسیر در روز‌های پرتردد در محدوده مرزن آباد و ورودی کجور در استان مازندران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، وزیر راه و شهرسازی در سفر یک روزه به غرب استان مازندران از برنامه‌ریزی برای تسهیل تردد روستاییان و کاهش مشکلات ناشی از یک طرفه شدن مسیر در روز‌های پرتردد در محدوده مرزن آباد و ورودی کجور در استان مازندران و بهبود دسترسی حدود ۶۰ روستای این محدوده با تمهیداتی از جمله اجرای روکش آسفالت، اصلاح خط کشی و نصب گاردریل خبر داد.

فرزانه صادق با بیان اینکه بازدید از پایان قطعه دوم و بخش‌هایی از قطعه سوم انجام شد، گفت: در این بازدیدها، تجهیز کارگاه نیز در سه تا چهار نقطه از قطعه سوم انجام شده است. در این بازدید، علاوه بر بررسی وضعیت پروژه، موضوع دسترسی تعداد ۶۰ روستا‌های بالادست و بخش مرزن‌آباد و ورودی کجور نیز مورد توجه قرار گرفت.

وی ادامه داد: با توجه به تردد بالای خودروها، به‌ویژه در روز‌های پایانی هفته و یک‌طرفه شدن مسیر، مشکلاتی برای روستاییان ساکن در این محدوده ایجاد می‌شود. برنامه‌ریزی شده است با اجرای روکش آسفالت و انجام ملاحظات لازم در زمینه خط‌کشی، نصب گاردریل و بهبود دسترسی‌ها، تسهیل تردد روستاییان در دو سوی جاده و مناطق بالادست و کجور فراهم شود.

وزیر راه و شهرسازی توضیح داد: همان‌طور که مردم از موهبت‌های طبیعی مازندران بهره‌مند می‌شوند، باید توجه ویژه‌ای نیز به روستاییان ساکن در حاشیه این مسیر داشته باشیم و تلاش کنیم بخش عمده این اقدامات در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شود.