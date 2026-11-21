جلسه کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه‌گذاری استان صبح امروز به ریاست رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی و با حضور جمعی از مسئولان استانی، با محوریت بررسی موضوعات مرتبط با ماده ۲۷ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها و همچنین ارائه گزارش وضعیت اشتغال استان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، جلسه کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه‌گذاری استان صبح امروز به ریاست رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی و با حضور جمعی از مسئولان استانی، با محوریت بررسی موضوعات مرتبط با ماده ۲۷ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها و همچنین ارائه گزارش وضعیت اشتغال استان برگزار شد.

در این جلسه آخرین وضعیت پرداخت تسهیلات اشتغال‌زایی از سوی بانک‌ها مورد بررسی قرار گرفته و بر ضرورت تسریع در روند پرداخت‌ها و اقدام جدی بانک‌ها به‌ویژه بانک‌هایی که کمتر از ۵۰ درصد تسهیلات تعهدی را پرداخت کرده‌اند، تأکید شد.

همچنین برگزاری جلسه‌ای اختصاصی با بانک‌های مربوطه به‌منظور بررسی موانع و رفع مشکلات پرداخت تسهیلات و تسریع در روند حمایت مالی از طرح‌های اشتغال‌زا مورد تأکید قرار گرفت.