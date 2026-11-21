آسمان ابری همراه با وزش باد فردا اول آذر ۱۴۰۵ در لرستان
کارشناس هواشناسی لرستانبرای آسمان استان از فردا یکشنبه تا روز چهارشنبه اول تا چهارم آذر ۱۴۰۵ هوای ابری همراه با افزایش سرعت وزش باد پیش بینی کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛کارشناس اداره کل هواشناسی لرستان گفت:برای آسمان استان از فردا یکشنبه اول آذر تا روز چهارشنبه چهارم آذر ۱۴۰۵ پوشش ابر و افزایش سرعت وزش باد در آسمان استان پیش بینی میشود.
راضیه پیله وران با اشاره به بررسی نقشهها و مدلهای هواشناسی افزود: همچپنین برای فردا بعدازظهر دماهای روزانه روند افزایشی خواهند داشت.