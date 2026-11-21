

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد.

بسم‌الله الرحمن الرحیم

«إِذَا مَاتَ الْعَالِمُ ثُلِمَ فِی الْإِسْلَامِ ثُلْمَةٌ لَا یَسُدُّهَا شَیْءٌ إِلَى یَوْمِ الْقِیَامَةِ»

ارتحال ملکوتی مرجع عالیقدر جهان تشیع، فقیه وارسته و عالم ربانی، حضرت آیت‌الله‌العظمی حسین وحید خراسانی (رضوان الله تعالی علیه)، موجب تأثر و تألم عمیق حوزه‌های علمیه و جهان اسلام گردید. این عالم جلیل‌القدر و فقیه صمدانی، عمر پربرکت خویش را در مسیر پاسداری از حریم مکتب اهل‌بیت (علیهم‌السلام)، ترویج معارف اسلامی، تألیف آثار گران‌سنگ فقهی و رجالی و تربیت شاگردان مکتب امام صادق (ع) سپری نمود و فقدان ایشان، ثلمه‌ای جبران‌ناپذیر برای جهان تشیع به شمار می‌رود.

مردم مؤمن، قدرشناس و عالم‌پرور استان دارالعباده و دارالعلم یزد که همواره مهد ارادت به ساحت مرجعیت و روحانیت اصیل بوده‌اند، در سوگ فقدان این استوانه استوار فقاهت، داغدار و عزادارند. بی‌شک، تکریم و پاسداشت مقام شامخ مراجع عظام تقلید، تعظیم شعائر الهی و ادای دین به ساحت علم و فقاهت است.

بدین‌وسیله از عموم آحاد مردم شریف و ولایت‌مدار استان یزد، خانواده معزز شهدا و ایثارگران، روحانیت معظم، طلاب، دانشگاهیان، اصناف و بازاریان دعوت می‌گردد تا با حضور پرشور و باشکوه خود در مراسم بزرگداشتی که به منظور پاسداشت مقام علمی و معنوی آن مرجع عالیقدر برگزار می‌شود، ضمن عرض تسلیت به ساحت مقدس حضرت بقیة‌الله الاعظم (ارواحنا فداه)، تسلای خاطر بازماندگان و بیت مکرم ایشان را فراهم آورند.

* زمان: فردا (یکشنبه) اول آذرماه، ساعت ۷:۳۰ صبح

* مکان: پایگاه انقلاب، مسجد روضه محمدیه (حظیره)

از خداوند متعال برای آن فقیه سعید، علو درجات و حشر با اولیاءالله و برای حوزه‌های علمیه و مقلدان ایشان، صبر و اجر جزیل مسئلت داریم.

محمدرضا ناصری

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه یزد

محمدرضا بابایی

استاندار یزد

ابوالقاسم وافی

نماینده مردم استان یزد در مجلس خبرگان رهبری