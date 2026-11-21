جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان به ریاست رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی برگزار و مسائل و مشکلات واحد‌های تولیدی استان در حوزه‌های کشاورزی و مالیاتی مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان به ریاست رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی برگزار و مسائل و مشکلات واحد‌های تولیدی استان در حوزه‌های کشاورزی و مالیاتی مورد بررسی قرار گرفت.

در این جلسه موضوع کاهش تولید چغندرقند و تداوم اجرای مصوبه ممنوعیت خروج این محصول از استان با هدف حمایت از احیای دریاچه ارومیه بررسی و ابعاد مختلف آن مطرح شد.

همچنین معافیت مالیاتی موضوع ماده ۱۴۱ قانون مالیات‌های مستقیم و مغایرت اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی با این مصوبه مورد بحث قرار گرفته و راهکار‌های قانونی برای رفع ابهام و تسهیل فعالیت واحد‌های تولیدی بررسی شد.