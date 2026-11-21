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معاون انتظامی و امنیتی استانداری خوزستان از احتمال شنیدهشدن صدای انفجارهای کنترلشده در اطراف خرمشهر در روز یکشنبه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ معاون انتظامی و امنیتی استانداری خوزستان از اجرای عملیات انهدام مین و مهمات بهجامانده از جنگ تحمیلی در اطراف شهرستان خرمشهر و احتمال شنیدهشدن صدای انفجار خبر داد.
ولیالله حیاتی گفت: این عملیات روز یکشنبه اول آذرماه ۱۴۰۵ از ساعت ۱۲ تا ۱۴ انجام میشود.
وی از شهروندان خواست در صورت شنیدن صدای انفجار، آرامش خود را حفظ کنند و نگران نباشند چراکه این عملیات با نظارت متولیان و کارشناسان نظامی و امنیتی انجام خواهد شد.