به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ معاون انتظامی و امنیتی استانداری خوزستان از اجرای عملیات انهدام مین و مهمات به‌جامانده از جنگ تحمیلی در اطراف شهرستان خرمشهر و احتمال شنیده‌شدن صدای انفجار خبر داد.

ولی‌الله حیاتی گفت: این عملیات روز یکشنبه اول آذرماه ۱۴۰۵ از ساعت ۱۲ تا ۱۴ انجام می‌شود.

وی از شهروندان خواست در صورت شنیدن صدای انفجار، آرامش خود را حفظ کنند و نگران نباشند چراکه این عملیات با نظارت متولیان و کارشناسان نظامی و امنیتی انجام خواهد شد.