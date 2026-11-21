استاندار آذربایجان‌غربی با تأکید بر اینکه نباید شاهد پروژه‌های ۲۰ ساله در استان باشیم، گفت: افرادی که سال‌ها زمین دریافت کرده اما اقدام به اجرای طرح اقتصادی نکرده‌اند باید شناسایی شده و اراضی آنها به سرعت خلع‌ید و به سرمایه‌گذاران واقعی واگذار شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی،رضا رحمانی روز شنبه در جلسه کارگروه سرمایه‌گذاری، اشتغال و تولید آذربایجان غربی با اشاره به اهمیت تامین زمین برای رونق فعالیت‌های اقتصادی افزود: یکی از ارکان اصلی توسعه سرمایه‌گذاری، تامین زمین مناسب است و در این راستا، شناسایی و واگذاری اراضی خلع‌ید شده و استفاده بهینه از ظرفیت شهرک‌های صنعتی باید در دستور کار جدی مسئولان قرار گیرد.

وی با انتقاد از افرادی که سال‌ها اقدام به تملک زمین کرده ولی طرح اقتصادی را اجرا نمی‌کنند، تصریح کرد: برخی افراد ۲۰ سال است زمین دریافت کرده و بدون هیچ‌گونه فعالیت اقتصادی رها کرده‌اند، این موارد باید به سرعت شناسایی و اعلام شود تا روند اداری خلع‌ید کوتاه‌تر شده و اراضی آزادشده بلافاصله به طرح‌های تولیدی و اشتغال‌آفرین اختصاص یابد.

استاندار آذربایجان غربی همچنین به ظرفیت‌های ترانزیتی استان اشاره کرد و گفت: پس از منطقه ایواوغلی و در اطراف بازرگان، پتانسیل مناسبی برای ایجاد مرکز اورهال (تعمیرات اساسی) ماشین‌آلات سنگین وجود دارد که باید با شناسایی و واگذاری زمین مناسب، این منطقه را به قطب ماشین‌آلات سنگین تبدیل کنیم.

رحمانی با بیان اینکه در حوزه زیرساخت‌ها کمبودی وجود ندارد، خاطرنشان کرد: هزینه‌های ایجاد این مراکز را می‌توان از محل مسئولیت‌های اجتماعی معادن و یا تجارت مرزی تأمین کرد؛ همچنین صدور مجوزهای بی نام سرمایه‌گذاری ظرفیت مطلوبی برای بهینه‌سازی فرآیندهاست.

وی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت تولید اراضی جدید و توسعه اقتصاد دانش‌بنیان تاکید کرد و افزود: در ارومیه ۵۰۰ هکتار زمین به عنوان منطقه ویژه اختصاص یافته اما کار تولیدی چشمگیری انجام نشده است که اخیراً اعلام کردیم این مناطق باید به سمت فناوری تغییر جهت دهند.

استاندار آذربایجان غربی با اشاره به سهم زیر دو درصدی استان در صادرات محصولات دانش‌بنیان در مقایسه با آمارهای جهانی، یادآور شد: توسعه شهرک‌های دانش‌بنیان و تکمیل زنجیره‌های ارزش باید هنگام واگذاری زمین لحاظ شود؛ چرا که استان در بخش کشاورزی وضعیت مطلوبی دارد و در حوزه معدن و لجستیک نیز جزو استان‌های برتر کشور است، اما کامل نبودن زنجیره‌ها مانع از رفع کامل چالش‌ها شده است.

رحمانی در پایان بر اهمیت مشاغل خرد و خانگی تأکید کرد و گفت: با عزم جدی مدیریت استان، طلسم معطلی پروژه‌ها شکسته شده است و مسئولان باید تلاش کنند تا موانع تولید و سرمایه‌گذاری با سرعت بیشتری برطرف شود.