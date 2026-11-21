به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد طاهر دغلاوی با اشاره به اهمیت مدیریت اصولی بقایای گیاهی پس از برداشت محصولات تابستانه اظهار کرد: در راستای پیشگیری از آتش‌زدن بقایای گیاهی، به‌صورت مستمر در سطح مزارع شهرستان حضور داریم و کارشناسان جهاد کشاورزی نیز به‌طور روزانه وضعیت مزارع را رصد و با کشاورزان گفت‌وگو می‌کنند. این پیگیری‌ها محدود به روزهای کاری نیست و حتی در روزهای تعطیل نیز بازدیدهای میدانی با جدیت ادامه دارد.

وی افزود: هدف از این بازدیدها، صرفاً تذکر به کشاورزان نیست؛ بلکه تلاش می‌کنیم با اطلاع‌رسانی و تشریح پیامدهای این اقدام، زمینه تغییر شیوه مدیریت بقایای گیاهی را فراهم کنیم. آتش‌زدن بقایای محصولات کشاورزی، مواد آلی و حیات مفید خاک را تحت تأثیر قرار می‌دهد، حاصلخیزی زمین را کاهش می‌دهد و با ایجاد دود و آلودگی، سلامت محیط زیست را نیز به خطر می‌اندازد.

دغلاوی تصریح کرد: حفظ بقایای گیاهی و استفاده صحیح از آن‌ها بخشی از مدیریت پایدار مزرعه است. از کشاورزان شهرستان انتظار داریم از روشن کردن آتش در مزارع خودداری کنند و برای حفظ کیفیت خاک و تداوم تولید، توصیه‌های کارشناسان جهاد کشاورزی را جدی بگیرند.