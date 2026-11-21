مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی گفت: یک‌هزار و ۴۰۰ هکتار زمین برای تامین اراضی مورد نیاز نهضت ملی مسکن شناسایی شده که تاکنون یک‌هزار هکتار آن در مسیر الحاق به محدوده شهرهای استان قرار گرفته و آماده‌سازی شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، پیمان آرامون اظهار کرد: طی ۲ سال گذشته اقدامات گسترده‌ای برای تامین زمین مورد نیاز اجرای طرح نهضت ملی مسکن در شهرهای مختلف آذربایجان‌غربی انجام شده و در این مدت بخش قابل توجهی از اراضی مورد نیاز شناسایی و برای الحاق به محدوده شهرها پیگیری شده است.

وی با اشاره به روند اجرای پروژه‌های انبوه‌سازی مسکن در استان افزود: پیشرفت این پروژه‌ها طی ۲ سال گذشته از ۱۶ درصد به ۶۸ درصد رسیده است که نشان‌دهنده شتاب گرفتن روند اجرای طرح‌های مسکن در استان است.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی گفت: هر ماه شاهد افتتاح پروژه‌های نهضت ملی مسکن در استان خواهیم بود و تا دهه مبارک فجر نیز یک‌هزار و ۲۷۰ واحد مسکونی در قالب این طرح به بهره‌برداری می‌رسد.

آرامون با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه تامین زمین مورد نیاز نهضت ملی مسکن گفت: تا ۲ سال پیش بسیاری از شهرهای استان زمین لازم برای اجرای این طرح را در اختیار نداشتند، اما اکنون به جز یک شهرستان، در هیچ‌یک از شهرهای استان مشکل تامین زمین وجود ندارد.

وی اضافه کرد: در برخی شهرهای استان از جمله اشنویه، خوی، مهاباد و پیرانشهر نیز پروژه‌های نهضت ملی مسکن به پایان رسیده یا در مرحله اتمام قرار دارند.

آرامون با بیان اینکه تامین زیرساخت‌های مورد نیاز پروژه‌های مسکن نیز در دستور کار قرار دارد، افزود: تمامی خدمات زیربنایی و روبنایی پروژه‌هایی که توسط اداره‌کل راه و شهرسازی استان افتتاح می‌شوند، تامین شده و تلاش می‌کنیم همزمان با احداث واحدهای مسکونی، زیرساخت‌ها و خدمات مورد نیاز ساکنان نیز فراهم شود.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی با قدردانی از همراهی مسئولان استانی و نمایندگان مجلس در پیشبرد پروژه‌های مسکن اظهار کرد: همراهی استاندار و نمایندگان استان نقش موثری در اجرای این طرح‌ها داشته و استاندار آذربایجان‌غربی نیز در پیشبرد اهداف این اداره‌کل در بخش احداث مسکن نقش مهمی ایفا کرده است.