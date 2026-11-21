به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کرمان ، حمید اسعدی، سرمایه‌گذار این مجموعه، گفت: این مجتمع با ۱۰ سالن و ظرفیت ۱۰ هزار قطعه در هر سالن فعالیت می‌کند و روزانه ۲ هزار و ۵۰۰ عدد تخم بلدرچین تولید می‌کند.

وی افزود: سالانه ۹ هزار قطعه بلدرچین مولد و ۸۰۰ هزار قطعه بلدرچین گوشتی در این مجموعه پرورش داده می‌شود که حاصل آن تولید ۳۰ تن گوشت و عرضه به بازار مصرف است.

اسعدی با اشاره به اشتغال اعضای خانواده‌اش در این مجموعه گفت: علاوه بر همسر و فرزندانم، ۹ کارگر نیز در این واحد تولیدی مشغول به کار هستند.

محمدرضا صادقی‌پور، رئیس شبکه دامپزشکی سیرجان، این مجموعه را تنها مرکز تولید گوشت و تخم بلدرچین در شهرستان و نخستین مرکز پرورش بلدرچین با این ظرفیت در استان کرمان عنوان کرد و گفت: تولیدات این مجموعه با نظارت بازرسان دامپزشکی به بازار عرضه می‌شود.

دوره پرورش کوتاه، بازگشت سریع سرمایه و مقاومت بلدرچین در برابر عوامل بیماری‌زا از مزایای پرورش این پرنده است.

اسعدی که از خیران مدرسه‌ساز نیز به شمار می‌رود، خدمت به مردم را بهترین ارمغان زندگی خود می‌داند.