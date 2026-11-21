شبکه نمایش سیما امروز شنبه ۳۰ آبان ، دو فیلم سینمایی «آخرین کار درستِ» و «خواستگار محترم» را روی آنتن می‌برد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، فیلم سینمایی «آخرین کار درستِ» به کارگردانی ایفا کریهان و محصول ایرلند، امشب ساعت ۲۳ پخش می‌شود.

در خلاصه این فیلم آمده است که مبادله سرنوشت‌ساز در یک پرواز عواقبی را برای دانیل مورفی به همراه دارد و او مسئول انتقال تابوت شخصی ناشناس به جزیره راتلین می‌شود.

میکیل هایسمان، نیو آلگار و ساموئل باتملی در این اثر کمدی به ایفای نقش پرداخته‌اند.

همچنین فیلم سینمایی «خواستگار محترم» به نویسندگی و کارگردانی داوود موثقی و محصول سال ۱۳۸۵، امشب ساعت ۲۱ روی آنتن می‌رود.

داستان این فیلم درباره مردی است که ۴۰ سال پیش به دلیل ناکامی در خواستگاری از دختری، به فرانسه رفته است.

او حالابه توصیه پزشکان معالج به ایران بازگشته و همزمان به جستجوی دوستان و آشنایان می‌پردازد.

نگین صدق‌گویا، فرهاد آئیش، گوهر خیراندیش، یوسف تیموری و محمدرضا شریفی‌نیا از بازیگران این فیلم هستند.

این اثر یکشنبه ۱ آذر ماه در ساعت‌های ۵ و ۱۳ بازپخش می شود.