به گزارش خبرگزاری صداوسیما، یک مقام مسئول و مطلع در امور نظامی جنوب کشور و تنگه هرمز در گفت‌و‌گو با خبرگزاری صداوسیما اعلام کرد: یکی از شدیدترین و متنوع‌ترین نوع آفند و پدافند نظامی ایران علیه کشتی‌های متخلف عبوری از تنگه هرمز و هواگرد‌های آمریکایی در شبانه روز گذشته اجرا شد.

این مقام نظامی درباره آخرین وضعیت امنیتی و نظامی تنگه هرمز بیان داشت: سناریو‌های ترکیبی سنتکام برای اخلال در نظام کنترلی و مدیریتی تنگه هرمز با دو مولفه پایش پایدار ایران و ضربه موثر آتش، خنثی شده‌اند و طرح عبور کاروانی نفتکش‌ها با پشتیبانی هوایی و دریایی جنگنده‌ها و شناور‌های متجاوز آمریکا شکست خورده‌اند.

وی درخصوص توان نیرو‌های مسلح ایران در کنترل بر تنگه هرمز اشاره داشت: استقرار گسترده واحد‌های رصد دریایی و هوایی در عمق و طول خلیج فارس و دریای عمان و طراحی چند لایه عملیات نظامی در امتداد خط ساحلی، توازن راهبردی را به نفع ایران تغییر داده است. عمده کشور‌های همسایه خلیج فارس و شرکت‌های بزرگ اروپایی و آمریکایی مستقر در منطقه درپی کاهش توان پنتاگون و سنتکام در تامین امنیتی منطقه و تغییر معادله میدانی به سمت واگرایی از آمریکا و ایجاد معادلات جدید و مستقل امنیتی و نظامی در حرکت هستند.