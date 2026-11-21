پخش زنده
امروز: -
سیده منصوره حسینی از بانوان سخت کوش عشایر شهرستان دره شهرِ ایلام است که به بافت چیت مشغول است؛ بانویی که عشق خود به میهن را با بافت چیتِ منقش به پرچم ایران، ابراز کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ چیت؛ هنری است که ریشه دراصالت و زندگی مردم عشایردارد؛ این بار، اما چیت؛ با تلفیق عشق و هنر دستان خانم حسینی، تصویری فراتر از یک هنر- صنعت، پیدا کرده است.
اما این حکایت تنها به هنر و دار چیت، محدود نمیشود؛ بلکه حضور اعضای خانواده او در خیابان و همراهی با مردمِ حاضر در میدان، جلوهای دیگر از این عرق ملی است.