به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ چیت؛ هنری است که ریشه دراصالت و زندگی مردم عشایردارد؛ این بار، اما چیت؛ با تلفیق عشق و هنر دستان خانم حسینی، تصویری فراتر از یک هنر- صنعت، پیدا کرده است.

اما این حکایت تنها به هنر و دار چیت، محدود نمی‌شود؛ بلکه حضور اعضای خانواده او در خیابان و همراهی با مردمِ حاضر در میدان، جلوه‌ای دیگر از این عرق ملی است.