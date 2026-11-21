مدیرکل پست لرستان گفت:بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار مرسوله وارده از ابتدای سالجاری تاکنون در شبکه پستی استان ثبت شده که راه‌اندازی مرکز مبادلات پستی می‌تواند لرستان را به یکی از محور‌های اصلی جابه جایی مرسولات در غرب و جنوب کشور تبدیل کند.



به گزارش به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛مدیرکل پست لرستان گفت: بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار مرسوله وارده از ابتدای امسال تاکنون در شبکه پستی استان ثبت شده است که با توجه به ظرفیت جغرافیایی، راه‌اندازی مرکز مبادلات پستی می‌تواند لرستان را به یکی از محور‌های اصلی جابه جایی مرسولات در غرب و جنوب کشور تبدیل کند.

حسام امینی‌فرد بیان کرد: لرستان به علت همجواری با هفت استان، موقعیت مناسبی برای تبدیل شدن به هاب پستی دارد و راه‌اندازی مرکز مبادلات پستی می‌تواند موجب کاهش زمان ارسال، افزایش سرعت پردازش مرسولات و افزایش کیفیت خدمات شود.

وی مرکز مبادلات را حلقه مفقوده شبکه پستی لرستان عنوان کرد و گفت: مدیرعامل شرکت ملی پست هم بر راه‌اندازی این مرکز در لرستان تأکید و شرکت ملی پست آمادگی تأمین اعتبار برای ساخت آن را دارد و در مرحله ی نخست باید زمین مورد نیاز این طرح در استان تأمین شود.

امینی‌فرد گفت: با راه‌اندازی این مرکز، تجهیزات، خودرو‌های سنگین و نیروی انسانی بیشتری در اختیار شبکه پستی استان قرار می‌گیرد و لرستان می‌تواند به مرکز ثقل مبادلات پستی چند استان غربی و جنوبی کشور تبدیل شود.





وی همچنین از کسب رتبه نخست پست لرستان در شاخص رضایت مشتری در ارزیابی شش ماهه اول امسال خبر داد و گفت: لرستان در میان استان‌های کشور در این شاخص رتبه نخست را به دست آورده که این موفقیت حاصل تلاش کارکنان و توجه به کیفیت خدمات، سلامت مرسولات و پاسخگویی به مردم است و تلاش می‌کنیم در ادامه سال هم حفظ شود.

مدیرکل پست لرستان تأکید کرد: تولیدکنندگان و صاحبان محصولات بومی لرستان می‌توانند از ظرفیت شبکه ی پستی برای توسعه بازار خود در سراسر کشور استفاده کنند.