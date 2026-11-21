چهارمین کتابخانه عمومی سیار آذربایجان غربی با پنج هزار جلد کتاب، با هدف توسعه عدالت فرهنگی و ترویج فرهنگ کتابخوانی در مناطق شهری و روستایی مهاباد فعالیت خود را آغاز کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیرکل کتابخانه‌های عمومی آذربایجان غربی روز شنبه در حاشیه آیین افتتاح این کتابخانه اظهار کرد: این کتابخانه عمومی سیار با پنج هزار جلد کتاب در موضوعات مختلف و متناسب با نیاز گروه‌های سنی و اقشار مختلف جامعه به ویژه کودکان و نوجوانان تجهیز شده است.

خدیجه معصومی افزود: این مجموعه با هدف تسهیل دسترسی شهروندان به منابع مطالعاتی و فراهم کردن فرصت‌های برابر برای بهره‌مندی از خدمات کتابخانه‌ای راه‌اندازی شده و قرار است به صورت منظم در مناطق تعیین‌شده حضور پیدا کند.

وی ادامه داد: خدمات این کتابخانه در پنج نقطه شامل شهر خلیفان و روستاهای قم‌قلعه، یوسفکند، دریاس و اگریقاش ارائه می‌شود تا ساکنان این مناطق بدون نیاز به مراجعه به کتابخانه‌های ثابت، از امکانات و منابع مطالعاتی بهره‌مند شوند.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی آذربایجان غربی بیان کرد: کتابخانه‌های سیار نقش مهمی در گسترش فرهنگ مطالعه، شناسایی و پرورش استعدادهای فرهنگی و فراهم کردن زمینه دسترسی کودکان و نوجوانان به کتاب دارند و می‌توانند بخشی از نیاز مطالعاتی مناطق روستایی و کم‌برخوردار را تامین کنند.

معصومی اضافه کرد: توسعه خدمات کتابخانه‌ای در مناطق مختلف و توجه به گروه‌های سنی مختلف از جمله رویکردهای مجموعه کتابخانه‌های عمومی برای افزایش سرانه مطالعه و تقویت زیرساخت‌های فرهنگی است.