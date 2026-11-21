مدیرکل استاندارد خوزستان از صدور، تمدید و تعلیق ۲۳۲ پروانه کاربرد علامت استاندارد برای واحدهای تولیدی استان از ابتدای امسال تاکنون خبر داد.

صدور، تمدید و تعلیق ۲۳۲ پروانه استاندارد در خوزستان

صدور، تمدید و تعلیق ۲۳۲ پروانه استاندارد در خوزستان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ رضا قیصی‌پور گفت: این اقدامات با هدف حمایت از تولید کیفی و قانون‌مدار و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان انجام شده است.

وی افزود: صدور و تمدید پروانه‌های استاندارد پس از بازرسی‌های فنی، نمونه‌برداری از خطوط تولید و بازار، انجام آزمون‌های آزمایشگاهی و بررسی انطباق فرآورده‌ها با استانداردهای ملی مربوطه صورت می‌گیرد.

مدیرکل استاندارد خوزستان تصریح کرد: صدور پروانه جدید منوط به احراز الزامات استاندارد و تمدید آن مشروط به استمرار کیفیت در فرآیند تولید است.

قیصی‌پور ادامه داد: در صورت مشاهده مغایرت با الزامات استاندارد، ابتدا تذکر و اخطار صادر و پروانه واحد متخلف تا زمان رفع نقص تعلیق می‌شود و در صورت برطرف نشدن مغایرت، ابطال پروانه در دستور کار قرار می‌گیرد.