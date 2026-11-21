وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: از فردا، یکم آذر ماه پوشش بیمه تکمیلی بازنشستگان تامین اجتماعی ۷۰ درصد افزایش خواهد یافت.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما؛ احمد میدری با اعلام این خبر گفت: مبلغ جدید بیمه تکمیلی برای بیش از ۵ میلیون بازنشسته سازمان تامین اجتماعی، ۹۴۵ هزارتومان مصوب شده است که ۳۵ درصد آن را تامین اجتماعی پرداخت می‌کند. همچنین تعهدات سازمان بیمه گر ۷۰ درصد افزایش داشته، سهم سازمان تامین اجتماعی از ۳۰ درصد به ۳۵ درصد افزایش پیدا کرد و سهم بازنشتگان از ۷۰ به ۶۵ درصد کاهش پیدا کرده است.