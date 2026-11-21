خیر جوان گراشی یک دستگاه خلوص اکسیژن را به ارزش ۴۵۰ میلیون ریال به هلال احمر این شهرستان اهدا کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ، رئیس شعبه جمعیت هلال احمر گراش گفت: به همت خیر جوان گراشی، یک دستگاه خلوص‌سنج اکسیژن به ارزش ۴۵۰ میلیون ریال به هلال احمر این شهرستان اهدا شد.

محمد شکاری افزود: این اقدام با هدف حمایت از بیماران نیازمند، تسهیل فرآیند نگهداری و سرویس دستگاه‌های اکسیژن‌ساز، کاهش هزینه‌های تعمیر و نگهداری تجهیزات تنفسی و تقویت ظرفیت خدمات‌رسانی به جمعیت هلال‌احمر گراش صورت گرفته است.

شهرستان گراش در جنوب فارس و در فاصل ۳۵۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.