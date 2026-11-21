دکتر الله‌کرم اخلاقی گفت: امسال بیماری‌های تنفسی زودتر اوج گرفتند و از آغاز آبان موارد ابتلا بیشتر شده‌اند، به‌گونه‌ای که از بیش از ۵۰ درصد موارد آزمایش، مثبت هستند.

به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر؛ رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر به خبرنگار صداوسیما گفت: متأسفانه امسال بر خلاف رویه سال گذشته، خیلی زود به‌سمت اوج آنفلوآنزا و بیماری تنفسی حرکت کردیم؛ از ابتدای آبان هر چه زمان گذشت موارد ابتلا بیشتر شد و در هفته‌های گذشته موارد مثبت آزمایش‌ها حتی به بالاتر از ۵۰ درصد نیز رسیده است.

دکتر الله‌کرم اخلاقی با بیان این‌که این موضوع نشان‌دهنده این است که باید دقت عمل بیشتری بین مردم و مسئولان باشد؛ افزود: بیشترین درگیری را در رده سنی ۶ سال تا ۱۵ سال داریم و به‌همین دلیل تصمیم بر این شد که مدارس را در روز‌های شنبه و یکشنبه غیرحضوری اعلام کنیم تا زنجیره انتقال شکسته شود.

او اضافه کرد: توصیۀ ما به مردم این است که در محیط‌های شلوغ و محیط‌های سربسته حتماً با ماسک حضور داشته باشند، از جلسات غیر ضروری که موجب افزایش انتقال است دوری کنند، پیوسته شستشوی دست‌ها را با آب و صابون انجام دهند و هر کس که علائم بیماری تنفسی مانند تب، بدن‌درد، سرفه و آبریزش بینی داشت، دست‌کم تا سه روز در محیط کار حضور پیدا نکند.

دکتر اخلاقی ادامه داد: به والدین عزیز هم توصیه داریم که اگر فرزند و دانش‌آموزشان دچار علائم بیماری تنفسی شد دست‌کم ۳ تا ۵ روز او را به مدرسه نفرستند و پس از آن هم با ماسک برود تا ابتلا‌ها کاهش پیدا کند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: امیدواریم با انجام این کار‌ها بتوانیم اوج آنفلوآنزا و روند افزایش آن را بشکانیم و میزان ابتلا کاهش پیدا کند.

دکتر اخلاقی با بیان این‌که امسال در توزیع واکسن تأخیری پیش آمد و پس از وارد شدن، توزیع شد، گفت: توصیه داریم که بیماران خاص به‌ویژه بیمارانی که دارو‌های ایمنی و درمانی دریافت می‌کنند و بیماران خاص مانند بیماران دیابتی و سرطانی حتماً واکسین را تزریق کنند.