استاندار آذربایجان‌غربی با تأکید بر ضرورت اجرای برنامه‌های احیای دریاچه ارومیه گفت: مصوبات مدیریت مصرف آب و کشت محصولات جایگزین باید به کشاورزان ابلاغ شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رضا رحمانی روز شنبه در نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در ارومیه افزود: برنامه‌های احیای دریاچه ارومیه اهمیت زیادی دارد و اجرای این برنامه‌ها باید به‌طور مستمر مورد نظارت و پیگیری قرار گیرد.

وی با بیان اینکه مهم‌ترین اقدام در زمینه احیای دریاچه ارومیه، کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی است، اظهار کرد: شاه‌بیت این اقدام، جایگزینی محصولات پرآب‌بر با محصولات کم‌آب‌بر است و باید این موضوع به‌طور دقیق برای کشاورزان تبیین شود.

استاندار آذربایجان‌غربی ادامه داد: در زمینه خروج چغندرقند از استان نیز تصمیمات لازم اتخاذ شده و باید این تصمیمات به مرحله اجرا برسد.

وی اضافه کرد: همچنین کاهش سطح زیرکشت این محصول که در راستای مدیریت مصرف آب انجام شده است، باید در اطلاع‌رسانی‌ها مورد توجه قرار گیرد.

رحمانی با اشاره به همکاری دانشگاه‌ها و سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد «فائو» در اجرای طرح‌های مرتبط با مدیریت مصرف آب گفت: اجرای طرح‌های پایلوت نشان داده است که می‌توان با کاهش مصرف آب، عملکرد تولید در واحد سطح را افزایش داد و هزینه‌های تولید را نیز کاهش داد.

وی خاطرنشان کرد: نتایج این طرح‌ها نباید محدود به چند منطقه باشد، بلکه لازم است دستاوردها در روستاها و مناطق مختلف استان اطلاع‌رسانی شود و نمونه‌های موفق و تجربه کشاورزان پیشرو از طریق رسانه‌ها در اختیار دیگر کشاورزان قرار گیرد.

استاندار آذربایجان‌غربی با بیان اینکه مدیریت مصرف آب یک قانون و مصوبه لازم‌الاجراست، افزود: باید از توسعه اراضی کشاورزی آب‌بر جلوگیری شود و همه دستگاه‌ها و بهره‌برداران ملزم به رعایت مصوبات مدیریت مصرف آب باشند.

رحمانی در ادامه با اشاره به ضرورت حمایت از واحدهای تولیدی در حوزه انرژی گفت: یکی از امتیازهای کشور، برخورداری از انرژی ارزان است و نباید واحدهای تولیدی در استان به دلیل مدیریت انرژی یا افزایش بهای آن تعطیل شوند.

وی اضافه کرد: بر اساس تأکید رییس‌جمهور، برق واحدهای تولیدی نباید قطع شود و تصمیم‌های وزارتخانه‌ها نیز باید بر همین اساس اتخاذ شود تا روند تولید و اشتغال در استان آسیب نبیند.