معاون اول قوه قضائیه با اشاره به مشکلات مطرح‌شده از سوی ناشران کتاب، از پیگیری پرونده‌های قاچاق کتاب، اصلاح روند رسیدگی قضایی و تعیین تکلیف کاغذهای وارداتی موجود در بنادر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حجت‌الاسلام حمزه خلیلی در نشست با ناشران کتاب، با اشاره به اهمیت صنعت نشر در تأمین نیاز‌های فکری و فرهنگی جامعه گفت: فعالان حوزه نشر و چاپ برای ارائه خدمات فرهنگی به جامعه تلاش می‌کنند و باید زمینه فعالیت امن، آرام و بدون دغدغه برای آنان فراهم شود.

معاون اول قوه قضائیه با اشاره به مشکلات مطرح‌شده در این نشست، قاچاق کتاب را یکی از چالش‌های جدی صنعت نشر دانست و افزود: برای برخورد مؤثر با این موضوع، ابتدا باید آسیب‌شناسی دقیقی انجام شود تا نقاط ضعف ساختار رسیدگی مشخص و اصلاح شود.

خلیلی گفت: باید شعب تخصصی با دقت و سرعت کافی به پرونده‌های این حوزه رسیدگی کنند تا با بررسی همه جوانب و آثار و تبعات موضوع، آرای متقن و مناسبی صادر شود.

معاون اول قوه قضائیه همچنین درباره مشکلات توزیع کاغذ وارداتی با وجود پرداخت هزینه‌های مربوط به واردات، افزود: موضوع توزیع کاغذ میان فعالان این صنعت باید بررسی و پیگیری شود.

خلیلی از پیگیری وضعیت کاغذ‌های موجود در بنادر و بازگشت آنها به چرخه مصرف صنعت نشر خبر داد و ابراز امیدواری کرد این مشکلات با پیگیری‌های لازم هرچه زودتر برطرف شود.