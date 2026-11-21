به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در راستای آشنایی نسل جوان با حماسه‌های دفاع مقدس، ۸۰ نفر از دانش‌آموزان دختر مدارس متوسطه دوم شهرستان فیروزکوه، در قالب کاروان راهیان نور راهی مناطق عملیاتی جنوب کشور شدند.

این سفر با هدف آشنایی بیشتر دانش‌آموزان با فرهنگ ایثار، شهادت و تجدید نظر با حماسه‌های دوران دفاع مقدس سازماندهی شده است تا از طریق بازدید از یادمان‌های شهدا، روحیه مقاومت و ایثار در میان دانش‌آموزان نهادینه شود.