معاون سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) گفت: در هفت ماهه نخست سال گذشته ۶۱۰ هزار دستگاه خودرو تولید شد، اما از ابتدای امسال تا پایان مهر ماه این عدد به حدود ۴۰۰ هزار خودرو کاهش یافته است.

سهیل معمارباشی در گفت‌و‌گو با خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صداوسیما، افزود: بدلیل محدودیت در تخصیص ارز و محدودیت واردات قطعات خودرو، حدود ۳۳ درصد کاهش تولید نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشتیم.

وی اضافه کرد: تلاش داریم در مدت باقی مانده تا پایان سال، بتوانیم افت تولید را جبران کنیم.

معمارباشی گفت: سیاست گذاری‌های حوزه خودرو از سوی کمیته خودرویی وزارت صمت تعیین می‌شود، معاون ماشین آلات و تجهیزات وزارت صمت، رئیس هئیت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع و رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در این کمیته حضور دارند و در خصوص تخصیص ارز مواد اولیه و قطعات، نحوه عرضه خودرو و کنترل قیمت‌ها تصمیم گیری می‌کنند.