مدیران دستگاه‌های اجرایی مازندران با حضور در مرکز سامد استانداری، از طریق تلفن ۱۱۱ به‌صورت مستقیم پاسخگوی درخواست‌ها، مشکلات و پرسش‌های مردم خواهند بود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، در راستای تقویت ارتباط مستقیم مردم با مسئولان و پیگیری مطالبات شهروندان، مدیران دستگاه‌های اجرایی استان با حضور در مرکز سامد استانداری، از طریق تلفن ۱۱۱ به‌صورت مستقیم پاسخگوی درخواست‌ها، مشکلات و پرسش‌های مردم خواهند بود.

بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، مدیران هر روز از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۰ صبح در مرکز سامد حضور یافته و پاسخگوی تماس‌های مردمی هستند.

فرماندار قائم شهر یکشنبه اول آذر، فرماندار سوادکوه دوشنبه ۲ آذر، مدیرکل تامین اجتماعی چهارشنبه ۴ آذر و فرماندار فریدونکنار شنبه ۷ آذر در مرکز سامد استانداری پاسخگوی مردم خواهند بود.