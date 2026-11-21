به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ، رئیس اداره کتابخانه‌های عمومی شهرستان سپیدان گفت: به مناسبت سی و چهارمین دوره هفته کتاب ایران، از کتاب فرهنگ واژگان و گویش لری این شهرستان و تاملی در اشعار فرصت شیرازی اثر علی مظاهری رودبالی و کتاب همجوشی هسته‌ای اثر محمدصالح شریفی در کتابخانه شهدای شهر هماشهر رونمایی شد.

سهیلا مولایی افزود: علی مظاهری رودبالی در کتاب فرهنگ واژگان خود به شرح واژه‌های خاص گویش لری سپیدان پرداخته و در تالیف کتاب اشعار فرصت شیرازی نیز آن را مورد بازخوانی و تجزیه و تحلیل قرار داده است.

وی بیان کرد: همچنین کتاب همجوشی هسته‌ای در پنج فصل با موضوع همجوشی کاتالیزور میونی و همجوشی هسته‌ای کاتالیزور اس تاو به نگارش در آمده است.

رئیس اداره کتابخانه‌های عمومی سپیدان گفت: این شهرستان از ظرفیت ارزشمند ادبی و فرهنگی برخوردار است و تاکنون ۲۹ نویسنده بومی بیش از ۷۰ عنوان کتاب در موضوعات مختلف را تالیف و چاپ کرده‌اند.

شهرستان سپیدان در شمال غرب فارس و در فاصله ۸۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.