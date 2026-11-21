مدیر عامل بنیاد علوی با اشاره به اجرای طرح حبیب با محوریت مساجد و مشارکت مردمی، گفت: این طرح با هدف استفاده از ظرفیت مردم برای حل مسائل محلات، در ۱۰ استان و ۳۰ شهرستان کشور اجرا می‌شود و توسعه آن به سایر مناطق کشور در دستور کار قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علی طالبی در حاشیه همایش سومین دوره طرح حبیب به اهداف اجرای این طرح اشاره کرد و گفت: طرح حبیب با هدف بهره‌گیری از ظرفیت مساجد و مشارکت مردم برای حل مسائل و مشکلات محلات، توسط بنیاد علوی در سطح کشور در حال اجرا است.

وی افزود: این طرح در حال حاضر در ۱۰ استان و ۳۰ شهرستان برگزار می‌شود و محور اصلی آن به‌کارگیری ظرفیت‌های مردمی، تقویت مشارکت اجتماعی و استفاده از توانمندی‌های محلی برای شناسایی و رفع مسائل محلات است.

طالبی با بیان اینکه طرح حبیب استقبال اقشار مختلف جامعه را به همراه داشته است، اظهار کرد: در تلاشیم در سال‌های آینده بتوانیم با حمایت بنیاد علوی، بنیاد‌های عمومی، مشارکت مردم، خیرین و همچنین همکاری سایر مجموعه‌ها و ستاد‌های فعال، دامنه اجرای این طرح را به مناطق بیشتری از کشور گسترش دهیم.

مدیرعامل بنیاد علوی تأکید کرد: هدف این است که با هم‌افزایی ظرفیت‌های مردمی و نهادی، زمینه مشارکت گسترده‌تر مردم در حل مسائل محلات و توسعه فعالیت‌های اجتماعی فراهم شود.