فرمانده انتظامی خوزستان از کشف ۲۲۳ قبضه سلاح غیرمجاز شامل ۷۰ سلاح جنگی و ۱۵۳ سلاح شکاری و دستگیری ۱۴۴ متهم در چند عملیات هماهنگ پلیسی در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ سردار سیدمحمود میرفیضی گفت: مأموران انتظامی در جریان چندین عملیات هماهنگ در نقاط آلوده به سلاح و مهمات، موفق به کشف ۲۲۳ قبضه سلاح غیرمجاز شدند.

وی افزود: سلاح‌های کشف‌شده شامل ۷۰ قبضه سلاح جنگی و ۱۵۳ قبضه سلاح شکاری بوده و در این عملیات‌ها سه هزار و ۳۰۷ فشنگ نیز کشف شده است.

فرمانده انتظامی خوزستان تصریح کرد: در این عملیات‌ها ۱۴۴ متهم و عامل نگهداری سلاح دستگیر و برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

سردار میرفیضی با اشاره به ادامه طرح‌های پیشگیرانه و مقابله با قاچاق و نگهداری غیرمجاز سلاح و مهمات در استان تأکید کرد: برخورد با مخلان امنیت و دارندگان سلاح غیرمجاز با جدیت در دستور کار فرماندهی انتظامی خوزستان قرار دارد.