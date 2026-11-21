مهمترین رویدادهای ورزشی ۳۰ آبان استان قزوین
از کسب عنوان سومی تیرانداز استان درمسابقات آزاد کشوری تا صعود تیم شهدای ارداق به مرحله دوم لیگ دو والیبال نشسته را در بسته خبرهای ورزشی بخوانید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز قزوین
، تیرانداز استان درمسابقات آزاد کشوری مقام سوم را کسب کرد.
پرهام برخورداری درچهارمین مرحله مسابقات آزاد تپانچه نوجوانان کشور پس از تیراندازانی از گیلان و کرمانشاه بر سکوی سومی ایستاد.
این رقابت ها به میزبانی زنجان برگزار شد .
صعود نماینده استان به مرحله دوم لیگ دو والیبال نشسته
تیم شهدای ارداق، درگروه سوم مرحله نخست این رقابت ها با چهار پیروزی متوالی با صدرنشینی راهی مرحله دوم شد.
در این مسابقات پنج تیم در ارداق با هم رقابت کردند.