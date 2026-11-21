رئیس اداره سرمایه‌گذاری اداره‌کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر مجتمع بندری نگین را سرزمین فرصت‌های سرمایه‌گذاری دانست و گفت: توسعه زیرساخت‌های این مجتمع بندری برای جذب سرمایه‌گذاران ادامه دارد.

به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، ایوب مهرگان در حاشیه بازدید معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان توسعه تجارت ایران از زیرساخت‌های بندری بوشهر اظهار کرد: مجتمع بندری نگین بوشهر را می‌توان سرزمین فرصت‌های سرمایه‌گذاری دانست؛ این مجتمع ظرفیت‌های قابل‌توجهی برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی، تجاری و لجستیکی دارد.

وی افزود: توسعه زیرساخت‌های این مجتمع، از جمله برق‌رسانی، آبرسانی و تأمین سایر امکانات زیربنایی، در حال انجام است تا زمینه حضور سرمایه‌گذاران و اجرای طرح‌های جدید اقتصادی فراهم شود.

رئیس اداره سرمایه‌گذاری اداره‌کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر با اشاره به بازدید معاون وزیر صمت از ظرفیت‌های بندری استان ادامه داد: در این بازدید، توانمندی‌های بندری و صادراتی استان و زمینه‌های گسترش فعالیت‌های تجاری با هدف تقویت صادرات غیرنفتی و بهره‌گیری بیشتر از ظرفیت بنادر بوشهر بررسی شد.

وی بیان کرد: تکمیل زیرساخت‌ها و فراهم‌کردن امکانات مورد نیاز، نقش مهمی در افزایش جذابیت مجتمع بندری نگین برای سرمایه‌گذاران و تسهیل اجرای طرح‌های اقتصادی دارد.

مهرگان مجتمع بندری نگین بوشهر را سرزمین فرصت‌های سرمایه‌گذاری دانست و بیان کرد: توسعه زیرساخت‌های بندری نگین برای جذب سرمایه‌گذاران ادامه دارد.

وی تصریح کرد: بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی و هدایت سرمایه‌ها به سمت فعالیت‌های بندری و لجستیکی می‌تواند زمینه‌ساز توسعه اشتغال، افزایش توان عملیاتی بنادر و تقویت جایگاه استان در مبادلات تجاری کشور باشد.

مدیرکل صمت استان بوشهر نیز گفت: این استان به دلیل برخورداری از کریدور‌های دریایی راهبردی و زیرساخت‌های بندری مستعد، ظرفیت بالایی در تبدیل شدن به قطب اصلی صادرات کشور دارد. در این بازدید، ظرفیت‌های بالقوه اسکله‌های تجاری و نیاز‌های زیرساختی موجود به منظور تسهیل در فرآیند تجارت خارجی و توسعه صادرات از سوی مدیریت سازمان توسعه تجارت ایران مورد بررسی و بررسی دقیق قرار گرفت.

نصرالله کشاورز، افزود: همکاری نزدیک میان اداره کل صمت، استانداری و اداره بنادر و دریانوردی، در کنار نگاه راهبردی معاون وزیرصمت می‌تواند مسیر توسعه تجارت بین‌الملل را در استان هموارتر کند. بررسی ظرفیت‌های بالفعل و بالقوه بنادر، گامی مهم در جهت تدوین سیاست‌های حمایتی برای صادرکنندگان و استفاده حداکثری از توان‌های دریایی استان است.