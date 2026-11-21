در ديدار سفير جمهوري تاجيكستان در تهران با معاون رئيس‌جمهور و رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور، بر ضرورت تقويت و گسترش همكاري‌هاي مشترك فرهنگي، ادبي و تمدني دو كشور و بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي تاريخي و مشترك ايران و تاجيكستان تأكيد شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از سازمان برنامه و بودجه کشور؛ در دیدار «نظام‌الدین زاهدی»، سفیر جمهوری تاجیکستان در ایران، با «سید حمید پورمحمدی»، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، با اشاره به پیوند‌های عمیق تاریخی، فرهنگی و تمدنی دو ملت و جایگاه زبان و ادب فارسی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین سرمایه‌های مشترک دو کشور، مجموعه‌ای از پیشنهاد‌ها و زمینه‌های همکاری برای پاسداشت و توسعه این میراث مشترک مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

یکی از محور‌های اصلی گفت‌و‌گو، بزرگداشت و احیای جایگاه حکیم ابوعبدالله رودکی، پدر شعر فارسی، بود. در همین راستا، تشکیل کارگروه ویژه رودکی با مشارکت و همکاری صاحب‌نظران و اندیشمندان دو کشور، با هدف پیگیری برنامه‌هایی در حوزه تصحیح و احیای نسخ خطی، مرمت یادمان‌های مرتبط، برگزاری المپیاد بین‌المللی رودکی و ساخت مجسمه و یادمان این شاعر بزرگ در ایران مطرح شد. همچنین بر بهره‌گیری از دیدگاه‌ها و دانش تخصصی دکتر «ژاله آموزگار»، در پیشبرد این اقدامات تأکید شد.

تشکیل کارگروه ویژه مشترک ایران و تاجیکستان در حوزه خط و زبان فارسی، از دیگر موضوعات مهم این دیدار بود. این پیشنهاد با توجه به تأکید رئیس‌جمهور تاجیکستان بر اهمیت پاسداشت خط و زبان فارسی و نیز دستور معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر حمایت از توسعه و تقویت زبان فارسی در تاجیکستان، مورد توجه قرار گرفت.

گسترش تعاملات دوجانبه میان خوشنویسان و هنرمندان دو کشور، بهره‌گیری از ظرفیت‌های نوین هوش مصنوعی برای توسعه و ترویج زبان فارسی و تقویت همکاری‌های علمی و فرهنگی نیز از دیگر محور‌های مورد گفت‌و‌گو بود.

همچنین با تأکید بر جایگاه شاهنامه فردوسی به‌عنوان یکی از برجسته‌ترین نماد‌های هویت و میراث فرهنگی مشترک دو ملت، موضوع راه‌اندازی «خانه شاهنامه» به‌عنوان بستری برای معرفی، پاسداشت و ترویج این اثر ماندگار ادبی مطرح شد.

در پایان این دیدار، یک جلد شاهنامه نفیس معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور به سفیر جمهوری تاجیکستان اهدا شد و بر اهمیت پیوند‌های دیرینه فرهنگی و ادبی دو کشور و ضرورت تبدیل اشتراکات تمدنی به برنامه‌ها و اقدامات مشترک و ماندگار، تأکید شد.