امین احمدیان در دیدار نهایی رقابت‌های تنیس روی میز جام آزاد شانگهای، برابر نماینده روسیه باخت و به مدال نقره دست یافت.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، امین احمدیان در رقابت‌های انفرادی تنیس روی میز جام آزاد کشور‌های عضو شانگهای در مسکو، با کسب عنوان نایب‌قهرمانی به مدال نقره این مسابقات دست یافت.

احمدیان که با پیروزی مقابل نماینده روسیه جواز حضور در دیدار فینال را کسب کرده بود، در بازی پایانی به مصاف دیگر حریف روس خود رفت و با واگذاری نتیجه این دیدار، عنوان نایب‌قهرمانی و مدال نقره رقابت‌ها را از آن خود کرد.

بدین ترتیب نماینده تنیس روی میز کشورمان با ایستادن بر سکوی دوم این رقابت‌ها، یک مدال نقره دیگر برای کاروان ایران در جام آزاد کشور‌های عضو شانگهای به ارمغان آورد.

این باز‌های با شرکت ده کشور عضو پیمان شانگهای و چندین کشور میهمان در مسکو در حال برگزاری است.