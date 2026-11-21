رئیس دانشگاه پیام نور آذربایجان شرقی از افزایش شمار پذیرفته‌شدگان این دانشگاه در سال تحصیلی ۱۴۰۵ خبر داد و گفت:نزدیک به ۱۰ هزار داوطلب در مراکز و واحد‌های دانشگاه پیام نور استان برای ادامه تحصیل پذیرفته شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،علیرضا تمیزی با تبریک به دانشجویان جدیدالورود اظهار کرد: در پذیرش امسال دانشگاه پیام نور در سطح کشور بیش از ۱۵۲ هزار داوطلب این دانشگاه را برای ادامه تحصیل انتخاب کرده‌اند که از این تعداد نزدیک به ۱۰ هزار نفر به مراکز و واحد‌های استان آذربایجان شرقی اختصاص دارد.

وی با اشاره به سهم بیش از شش درصدی آذربایجان شرقی از مجموع پذیرفته‌شدگان دانشگاه پیام نور در کشور افزود: آمار پذیرش در مراکز و واحد‌های استان نسبت به سال گذشته نیز نزدیک به ۱۰ درصد افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه شرایط کشور در سال گذشته بر تصمیم‌گیری داوطلبان برای انتخاب مسیر تحصیلی تاثیرگذار بوده است خاطرنشان کرد: افزایش شمار پذیرفته‌شدگان نشان‌دهنده استمرار اعتماد عمومی به دانشگاه پیام نور، جایگاه آن در نظام آموزش عالی و استقبال خانواده‌ها و داوطلبان از الگو‌های آموزشی انعطاف‌پذیر و عدالت‌محور این دانشگاه است.

رئیس دانشگاه پیام نور آذربایجان شرقی در پایان ضمن تبریک دوباره به دانشجویان پذیرفته‌ شده برای آنان در مسیر کسب علم و دانش، ارتقای مهارت‌ها و دستیابی به موفقیت‌های علمی و حرفه‌ای آرزوی موفقیت کرد.