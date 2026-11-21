سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران با تأکید بر ضرورت معرفی ابعاد مختلف زندگی شهدا به نسل جدید گفت: نام‌گذاری کتابخانه فرهنگسرای گلستان به نام «شهیدان عرب‌نژاد» اقدامی ارزشمند در زنده نگه داشتن یاد شهدا و ترویج فرهنگ کتاب‌خوانی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،آیین تغییر نام کتابخانه فرهنگسرای گلستان به نام «شهیدان عرب‌نژاد» با حضور علیرضا نادعلی عضو و سخنگوی شورای شهر تهران و محمدباقر اعلمی، رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران برگزار شد.

علیرضا نادعلی، سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران، در آیین تغییر نام کتابخانه فرهنگسرای گلستان به نام «شهیدان عرب‌نژاد»، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان گفت: نخستین هدف از برگزاری چنین مراسمی، ادای احترام به مقام والای شهدا و خانواده‌های آنان است؛ شهدایی که از قشر مختلف جامعه، از فرماندهان و دانشمندان گرفته تا مردم عادی و کودکان، در کنار یکدیگر به قافله شهدای راه حق پیوستند.

وی با اشاره به اینکه هر یک از شهدا زندگی و سرگذشت منحصربه‌فردی دارند، افزود: روایت زندگی این عزیزان ظرفیت فرهنگی ارزشمندی است که باید مورد توجه قرار گیرد. هر یک از این شهدا داستانی شنیدنی دارند و آشنایی با زندگی، شخصیت و ویژگی‌های آنان می‌تواند برای نسل‌های آینده الهام‌بخش باشد.

سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به سفر اخیر خود به جزیره هرمز، تنگه هرمز و شهر میناب به دعوت معاون اجتماعی و فرهنگی شهردار تهران گفت: در این سفر فرصت دیدار با خانواده‌هایی فراهم شد که فرزندان خردسال و در مواردی معلمان خود را از دست داده بودند. شنیدن روایت زندگی این شهدا نشان می‌دهد که هر یک از آنان چه ظرفیت بزرگی برای ماندگاری در حافظه تاریخی و فرهنگی جامعه دارند.

نادعلی همچنین با اشاره به دیدار خود با سردار عظمایی، فرمانده نیروی دریایی سپاه، بیان کرد: در این دیدار، شخصیتی شجاع و استوار را مشاهده کردیم که نشانی از ترس در وجودش نبود، اما هنگامی که سخن از کودکان شهید میناب و خانواده‌های آنان به میان آمد، اشک در چشمانش حلقه زد. این صحنه نشان‌دهنده عمق عاطفه و توجه به مظلومیت این خانواده‌ها بود.

وی در ادامه با اشاره به نام‌گذاری کتابخانه فرهنگسرای گلستان به نام شهیدان عرب‌نژاد تصریح کرد: امروز برای بزرگداشت یاد دو کودک عزیزی گرد هم آمده‌ایم که اهل کتاب و مطالعه بودند، مادری کتاب‌خوان داشتند و پدرشان از جامعه علمی کشور بود. پدر و مادری که خود در مسیر علم و فرهنگ قدم برداشته بودند و فرزندانشان نیز در همین مسیر پرورش یافته بودند.

نادعلی افزود: سبک زندگی این خانواده و علاقه این دو کودک به کتاب می‌تواند برای بسیاری از کودکان و نوجوانان جامعه الهام‌بخش باشد. مسئولان فرهنگی با شناسایی این ظرفیت و نام‌گذاری کتابخانه به نام این شهدا، تصمیم درستی گرفته‌اند؛ چراکه نباید اجازه دهیم چنین الگو‌های ارزشمندی به فراموشی سپرده شوند.

عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران با تأکید بر ضرورت ثبت و روایت زندگی شهدا گفت: پس از هشت سال دفاع مقدس، زمان زیادی طول کشید تا بخشی از ظرفیت‌های فرهنگی و روایی آن دوران مورد توجه قرار گیرد. سال‌ها بعد، ناشران، نویسندگان و فیلم‌سازان به سراغ زندگی فرماندهان و شهدا رفتند و روایت‌های آنان را در قالب کتاب، فیلم و آثار نمایشی به مخاطبان معرفی کردند.

وی ادامه داد: امروز نیز شاهد تولید آثاری درباره شخصیت‌ها و رویداد‌های دوران دفاع مقدس هستیم که برخی از آنها پس از گذشت سال‌ها به مرحله تولید رسیده‌اند. باید از این تجربه استفاده کنیم و در معرفی شهدای جنگ‌های اخیر، به‌ویژه روایت زندگی کودکان شهید و خانواده‌های آنان، سریع‌تر و جدی‌تر وارد عمل شویم.

نادعلی تأکید کرد: زندگی شهیدان عرب‌نژاد از جمله همین ظرفیت‌های فرهنگی است که نباید از کنار آن به‌سادگی عبور کرد. معرفی علاقه این کودکان به کتاب و مطالعه می‌تواند پیوندی میان فرهنگ ایثار و شهادت و ترویج کتاب‌خوانی در میان نسل جدید ایجاد کند.

کتاب‌خوانی باید به یکی از اولویت‌های فعالیت‌های فرهنگی تبدیل شود

سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت کتاب و کتاب‌خوانی گفت: در پنج سال حضورم در شورای اسلامی شهر تهران، بار‌ها گفته‌ام که یکی از افتخارات زندگی من این است که نخستین شغلم کتابداری بوده است و به همین علت، از نزدیک با فضای کتابخانه و اهمیت آن در زندگی کودکان و نوجوانان آشنا هستم.

وی با یادآوری خاطرات دوران نوجوانی خود افزود: در سال‌هایی که هنوز فرهنگسرا‌ها به شکل امروزی وجود نداشتند، کتابخانه‌های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان از مهم‌ترین مراکز فرهنگی برای ما بودند. حضور در این کتابخانه‌ها و مطالعه کتاب‌های مختلف، یکی از لذت‌بخش‌ترین تجربه‌های دوران کودکی و نوجوانی ما بود.

نادعلی با قدردانی از فعالیت‌های سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در حوزه کتاب و کتاب‌خوانی گفت: امروز فرهنگسرا‌ها و کتابخانه‌های وابسته به سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در کنار دیگر مجموعه‌های فرهنگی، نقش مهمی در روشن نگه داشتن چراغ مطالعه و ترویج فرهنگ کتاب‌خوانی ایفا می‌کنند و باید این مسیر با جدیت ادامه پیدا کند.

وی با اشاره به تأکیدات رهبر شهید انقلاب بر گسترش فرهنگ مطالعه تصریح کرد: باید از هر فرصتی برای تقویت علاقه مردم، به‌ویژه کودکان و نوجوانان، به کتاب استفاده کرد. کتاب‌خوانی موضوعی است که همه مجموعه‌های فرهنگی، خانواده‌ها، کتابداران و مسئولان می‌توانند در گسترش آن نقش داشته باشند.

سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران با تأکید بر حمایت شورای شهر از برنامه‌های ترویج کتاب‌خوانی خاطرنشان کرد: ما نیز در شورای اسلامی شهر تهران وظیفه خود می‌دانیم که در این مسیر ایفای نقش کنیم. امیدواریم نام و یاد شهدای عزیز عرب‌نژاد، پدر و مادر گران‌قدر و دو کودک خردسال این خانواده همواره زنده بماند و کودکان بسیاری با الهام از زندگی آنان، به کتاب و مطالعه علاقه‌مند شوند.

رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، نیز در این مراسم گفت: در دوران انقلاب اسلامی و سال‌های پس از آن، جلوه‌های متعددی از ایثار و شهادت را شاهد بوده‌ایم، اما شهادت خانوادگی، جلوه دیگری از مظلومیت و فداکاری است که پیش از این بیشتر در روایت‌های واقعه کربلا با آن آشنا بودیم و در جنگ ۱۲روزه و جنگ رمضان، نمونه‌های آن را به چشم دیدیم.

محمدباقر اعلمی، با اشاره به شهادت اعضای خانواده‌ها در حملات دشمن افزود: آنچه در تهران، میناب و دیگر نقاط کشور رخ داد، صحنه‌هایی دردناک از شهادت خانواده‌ها و کودکان بود. دشمنانی که خود را قدرت‌های بزرگ نظامی جهان می‌دانند، حتی به مراکز فرهنگی، علمی، دانشگاه‌ها و مدارس رحم نکردند و با حمله به این مراکز، چهره واقعی خود را نشان دادند.

رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران با اشاره به حضور خود در میناب و مشاهده آثار حمله به مدرسه دانش‌آموزان گفت: در جریان حضور چندروزه در میناب، با صحنه‌هایی روبه‌رو شدیم که توصیف آنها دشوار است. پدرانی که برای یافتن فرزندان خود آمده بودند و مادران و معلمانی که همراه فرزندانشان در مدرسه حضور داشتند، بخشی از این روایت تلخ بودند. مشاهده پیکر‌های آسیب‌دیده دانش‌آموزان و آثار برجای‌مانده از این حمله، عمق فاجعه و مظلومیت قربانیان را نشان می‌داد.

اعلمی ادامه داد: این حوادث، در کنار تلخی و اندوه فراوان، برای جامعه ما درس‌هایی از ایثار و مقاومت به همراه دارد. همان‌طور که امام خمینی (ره) مناطق جنگی را به دانشگاه تشبیه کردند، امروز نیز باید از این وقایع درس بگیریم و روایت ایثار و فداکاری شهدا را به نسل‌های آینده منتقل کنیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نام‌گذاری کتابخانه به نام شهیدان عرب‌نژاد گفت: برای مجموعه سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران افتخار بزرگی است که شهیدان امیررضا و بشری عرب‌نژاد از اعضای این کتابخانه بودند و در این فضای فرهنگی حضور داشتند. خوشحالیم که در آخرین روز هفته کتاب، این کتابخانه به نام این دو شهید عزیز نام‌گذاری می‌شود تا یاد و خاطره آنان در محیطی که با آن ارتباط داشت مانندگار بماند.