به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق اصناف ایران، در این نشست که امروز شنبه ۳۰ آبان به ریاست قاسم نوده‌فراهانی و با حضور مقامات ارشد اتاق اصناف، سازمان بسیج اصناف، شرکت ملی گاز، پلیس امنیت اقتصادی و نمایندگان وزارتخانه‌ها برگزار شد، مهم‌ترین محور‌های زیر مورد بحث و تصمیم‌گیری قرار گرفت:

۱. زنگ خطر کمبود گاز در استان‌های شمالی و لزوم صرفه‌جویی ملی

قاسم نوده‌فراهانی، رئیس اتاق اصناف ایران، با اشاره به احتمال مواجهه استان‌های شمالی کشور با کمبود گاز، بر ضرورت همراهی تمامی استان‌ها در مدیریت و صرفه‌جویی مصرف انرژی تأکید کرد تا از فشار بر شبکه گازرسانی و آسیب به مناطق بحرانی جلوگیری شود.

۲. تعیین‌تکلیف وضعیت دوگانه‌سوز شدن نانوایی‌ها و سهمیه آرد

رئیس اتاق اصناف ایران از قرار گرفتن موضوع مسائل حوزه آرد و نان، رفع نواقص ساختاری برای دوگانه‌سوز شدن نانوایی‌ها و تأمین سوخت جایگزین در دستور کار فوریت‌های اتاق پس از عبور از بحران انرژی خبر داد.

۳. تأکید بر حل‌وفصل محلی مشکلات حمل‌ونقل و سوخت

در پی طرح دغدغه‌های رؤسای اتاق‌های اصناف استان‌های گیلان، گلستان، مازندران و تهران، تأکید شد که چالش‌های مرتبط با سوخت و حمل‌ونقل کالا ابتدا باید در سطح استانداری‌ها و استان‌ها پیگیری شده و در صورت عدم حصول نتیجه، به اتاق اصناف ایران ارجاع داده شوند.

۴. موضع صریح بسیج اصناف علیه موازی‌کاری در نظام توزیع

سیدهادی صالحی، رئیس سازمان بسیج اصناف کشور، با یادآوری اینکه قانوناً متولی بخش توزیع در کشور «اتاق اصناف» است، هشدار داد: هرگونه ایجاد جریان موازی در نظام توزیع کالا توسط دستگاه‌های غیرمرتبط، غیرضروری بوده و با توجه به سازوکار مشخص صنفی، محکوم به شکست است.