به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم شمشیربازی اسلحه سابر ایران متشکل از طا‌ها کارگرپور، نیما زاهدی و متین شاهدی، پس از پیروزی مقابل تیم‌های ازبکستان و قزاقستان و صعود مقتدرانه به دیدار فینال، در مسابقه پایانی به مصاف تیم روسیه رفت و در نهایت با کسب عنوان نایب قهرمانی، مدال نقره این رقابت‌ها را از آن خود کرد.

تیم ایران فینال این مسابقات را با نتیجه ۴۱ به ۴۵ واگذار کرد و مدال نقره ارزشمند را بدست آورد.

محمد رهبری و فرزاد باهر ارسباران کادرفنی تیم ملی شمشیربازی سابر ایران را تشکیل می‌دهند.