در راستای برخورد با فعالیت‌های غیرقانونی در اماکن عمومی، پنج کافه متخلف در شهرستان قرچک به دستور مقام قضایی مهروموم شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب قرچک در ادامه عملیات نظارتی و برخورد با تخلفات در اماکن عمومی گفت: پنج کافه متخلف در سطح شهرستان قرچک به دستور مقام قضایی مهروموم شدند.

دادسرای قرچک افزود: این اقدام در راستای اجرای برنامه‌های پیشگیرانه و برخورد با فعالیت‌های غیرقانونی در اماکن عمومی انجام شده است.

روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قرچک از متصدیان اماکن دارای مجوز، متولیان برگزاری مراسم و ادارات ذی‌ربط خواست پیش از هرگونه فعالیت یا برگزاری رویداد، مقررات و ضوابط قانونی را رعایت و مجوز‌های لازم را دریافت کنند.

روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب قرچک در پایان خاطرنشان کرد که برخورد با اماکن فاقد مجوز و واحد‌های ناقض قوانین با قاطعیت ادامه می‌یابد و اقدامات قضایی و نظارتی به‌صورت مستمر دنبال خواهد شد.