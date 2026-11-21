به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،در راستای پیشگیری، کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی، همایش توانمندسازی مددکاران اجتماعی محلات کرامت سپاه عاشورا در تالار مبین برگزار شد.

این نشست تخصصی با هدف تقویت ظرفیت‌های انسانی در مناطق کم‌برخوردار برگزار شد.

در این همایش فارغ‌التحصیلان رشته‌های مددکاری، مشاوره، روانشناسی و جامعه‌شناسی که به‌ عنوان رابطین سپاه فعالیت می‌کنند با اصول و مبانی طرح کرامت و راهبرد‌های مدیریت محله آشنا شدند.

هدف اصلی این طرح ایجاد بستری برای همراهی نزدیک با مردم، تقویت مطالبه‌گری در سطح محله و مدیریت صحیح چالش‌های اجتماعی است.

شرکت‌کنندگان در این نشست بر این نکته تاکید داشتند که با بهره‌گیری از دانش تخصصی خود می‌توانند نقش موثری در ارتقای سلامت اجتماعی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر در محلات کم‌برخوردار ایفا کنند.